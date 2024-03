SLI aktuell: SLI zum Start mit Gewinnen

SLI-Handel am fünften Tag der Woche.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 1 899,57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 1 898,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 895,25 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 899,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 897,69 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 799,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der SLI mit 1 747,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der SLI mit 1 758,94 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,72 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 899,60 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 2,37 Prozent auf 26,78 CHF), VAT (+ 1,70 Prozent auf 466,60 CHF), Julius Bär (+ 1,52 Prozent auf 49,29 CHF), Swiss Life (+ 0,46 Prozent auf 653,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 480,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-1,56 Prozent auf 1,26 CHF), Swatch (I) (-0,53 Prozent auf 207,10 CHF), Temenos (-0,49 Prozent auf 65,58 CHF), Swisscom (-0,47 Prozent auf 504,40 CHF) und Sandoz (-0,42 Prozent auf 28,22 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 203 563 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,312 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,59 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,93 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

