SLI-Handel aktuell: Das macht der SLI aktuell

Der Handel in Zürich verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent auf 1 699,31 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,067 Prozent fester bei 1 699,30 Punkten, nach 1 698,17 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 702,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 685,09 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 1,16 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der SLI mit 1 731,68 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 751,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wurde der SLI mit 1 531,85 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 1,09 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,40 Prozent auf 2 975,00 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 71,02 CHF), Swiss Re (+ 0,94) Prozent auf 94,82 CHF), Novartis (+ 0,81 Prozent auf 93,21 CHF) und Richemont (+ 0,69 Prozent auf 110,05 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-21,89 Prozent auf 4,05 CHF), Schindler (-2,35 Prozent auf 178,90 CHF), Roche (-1,27 Prozent auf 248,80 CHF), SGS SA (-0,76 Prozent auf 75,74 CHF) und Julius Bär (-0,68 Prozent auf 58,32 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 9 045 100 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,717 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,08 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

