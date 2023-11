SLI-Handel aktuell: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der SLI am Freitag zum Handelsende.

Am Freitag ging es im SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,98 Prozent auf 1 661,72 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,705 Prozent auf 1 666,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 678,21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 673,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 655,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,631 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 720,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 765,42 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 1 703,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 1,15 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 2,25 Prozent auf 3 180,00 CHF), Sandoz (+ 2,04 Prozent auf 24,48 CHF), Holcim (+ 0,57 Prozent auf 59,98 CHF), Sonova (+ 0,44 Prozent auf 226,90 CHF) und Logitech (+ 0,22 Prozent auf 73,44 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-5,20 Prozent auf 106,70 CHF), Swatch (I) (-5,17 Prozent auf 227,50 CHF), ams (-4,02 Prozent auf 3,08 CHF), Alcon (-2,08 Prozent auf 64,94 CHF) und Sika (-1,92 Prozent auf 225,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 132 805 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 265,895 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,63 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at