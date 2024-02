SLI-Handel aktuell: SLI mittags im Plus

Am Mittwoch steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,13 Prozent im Plus bei 1 863,34 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,104 Prozent fester bei 1 862,83 Punkten, nach 1 860,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 869,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 862,83 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,255 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 815,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, betrug der SLI-Kurs 1 699,01 Punkte. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, bei 1 765,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent. Bei 1 874,03 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 5,50 Prozent auf 74,84 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 294,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,88 Prozent auf 469,10 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 105,80 CHF) und Schindler (+ 0,52 Prozent auf 232,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-3,21 Prozent auf 2,20 CHF), Sonova (-1,84 Prozent auf 276,90 CHF), Julius Bär (-1,71 Prozent auf 46,10 CHF), Sika (-1,44 Prozent auf 252,70 CHF) und VAT (-1,10 Prozent auf 438,90 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 403 752 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 258,915 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

