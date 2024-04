SLI-Handel aktuell: SLI präsentiert sich schwächer

Mit dem SLI geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,69 Prozent schwächer bei 1 842,75 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,071 Prozent auf 1 856,81 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 857,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 839,77 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 923,91 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Wert von 1 825,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Stand von 1 782,96 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 936,63 Punkte. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 5,10 Prozent auf 10 710,00 CHF), Temenos (+ 2,03 Prozent auf 57,75 CHF), Sandoz (+ 1,73 Prozent auf 31,19 CHF), Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 92,60 CHF) und Schindler (+ 0,44 Prozent auf 230,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Straumann (-10,91 Prozent auf 123,65 CHF), Logitech (-3,41 Prozent auf 70,30 CHF), UBS (-2,63 Prozent auf 24,44 CHF), Lonza (-1,80 Prozent auf 513,00 CHF) und Swatch (I) (-1,55 Prozent auf 193,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 2 399 025 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 248,246 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at