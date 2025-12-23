Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Grün

Um 09:12 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,20 Prozent auf 13 189,80 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,521 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,001 Prozent höher bei 13 163,74 Punkten in den Handel, nach 13 163,66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 162,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 190,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 12 632,67 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 12 102,61 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 11 488,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,47 Prozent nach oben. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,58 Prozent auf 327,00 CHF), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 109,26 CHF), Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 132,50 CHF), Sika (+ 0,43 Prozent auf 163,05 CHF) und Lonza (+ 0,38 Prozent auf 533,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-0,68 Prozent auf 166,90 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 81,94 CHF), Geberit (-0,13 Prozent auf 618,80 CHF), Sonova (-0,10 Prozent auf 206,90 CHF) und Holcim (-0,05 Prozent auf 77,12 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 320 753 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 278,442 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 4,94 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

