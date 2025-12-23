SIX-Handel: SMI zum Handelsende stärker

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,60 Prozent höher bei 13 242,80 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,521 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,001 Prozent stärker bei 13 163,74 Punkten in den Handel, nach 13 163,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 288,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 162,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 12 632,67 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 12 102,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bewegte sich der SMI bei 11 488,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,93 Prozent aufwärts. Bei 13 288,66 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,38 Prozent auf 329,60 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 110,10 CHF), Richemont (+ 1,19 Prozent auf 170,05 CHF), Swiss Life (+ 0,68 Prozent auf 920,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 132,70 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Alcon (-0,69 Prozent auf 63,40 CHF), Sonova (-0,63 Prozent auf 205,80 CHF), Geberit (-0,58 Prozent auf 616,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 161,70 CHF) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 77,83 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 173 541 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at