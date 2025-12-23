Gute Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich in Grün

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent stärker bei 2 140,82 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,045 Prozent schwächer bei 2 131,70 Punkten, nach 2 132,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 146,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 131,42 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der SLI bei 2 033,31 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 1 990,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 900,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Roche (+ 1,38 Prozent auf 329,60 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 110,10 CHF), Richemont (+ 1,19 Prozent auf 170,05 CHF), Swiss Life (+ 0,68 Prozent auf 920,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 132,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-1,02 Prozent auf 92,86 CHF), Adecco SA (-0,80 Prozent auf 22,42 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 63,40 CHF), Lindt (-0,68 Prozent auf 11 600,00 CHF) und Sonova (-0,63 Prozent auf 205,80 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 173 541 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,442 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

