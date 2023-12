SMI aktuell: Börsianer lassen SMI zum Start steigen

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,96 Prozent fester bei 11 296,08 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,261 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,796 Prozent höher bei 11 277,98 Punkten, nach 11 188,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 269,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 299,17 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, lag der SMI bei 10 715,73 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 14.09.2023, einen Stand von 11 098,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der SMI einen Wert von 11 160,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 4,20 Prozent auf 263,20 CHF), Richemont (+ 3,31 Prozent auf 123,30 CHF), Geberit (+ 2,99 Prozent auf 530,20 CHF), Sonova (+ 2,89 Prozent auf 270,90 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,80 Prozent auf 286,30 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Re (-1,78 Prozent auf 98,66 CHF), Zurich Insurance (-0,24 Prozent auf 452,60 CHF), Swisscom (+ 0,20 Prozent auf 510,80 CHF), Novartis (+ 0,27 Prozent auf 86,94 CHF) und Givaudan (+ 0,58 Prozent auf 3 489,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 346 218 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,942 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

