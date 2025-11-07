Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Sika-Investment
|
07.11.2025 10:04:27
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,88 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 178,944 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 152,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 262,15 CHF wert. Mit einer Performance von +172,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 24,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Handel in Zürich: SMI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
05.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.25
|Freundlicher Handel: SLI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Sika AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sika AG
|164,10
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.