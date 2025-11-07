Sika Aktie

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

Sika-Investment 07.11.2025 10:04:27

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sika-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sika eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Sika-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55,88 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 178,944 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 152,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 262,15 CHF wert. Mit einer Performance von +172,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sika belief sich zuletzt auf 24,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sika AG

Aktien in diesem Artikel

Sika AG 164,10 0,43% Sika AG

