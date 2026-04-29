SMI aktuell: SMI beginnt Sitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,20 Prozent höher bei 13 174,11 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,546 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,368 Prozent fester bei 13 196,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 147,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 205,44 Punkte, das Tagestief hingegen 13 172,35 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,156 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der SMI bei 12 570,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 147,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der SMI einen Stand von 12 066,69 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,553 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 4,84 Prozent auf 34,89 CHF), Amrize (+ 0,60 Prozent auf 45,21 CHF), Logitech (+ 0,58 Prozent auf 76,72 CHF), Novartis (+ 0,49 Prozent auf 115,28 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,44 Prozent auf 76,76 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-2,12 Prozent auf 866,40 CHF), Richemont (-1,34 Prozent auf 147,10 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 651,00 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 919,40 CHF) und Swiss Re (-0,74 Prozent auf 126,75 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 378 139 Aktien gehandelt. Mit 276,812 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at