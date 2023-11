SMI aktuell: SMI schlussendlich im Aufwind

Am Montag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,33 Prozent auf 10 590,39 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,175 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 10 574,03 Punkte an der Kurstafel, nach 10 555,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 540,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 603,07 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 13.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 900,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 11 081,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wurde der SMI mit 11 127,15 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Minus von 3,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 1,50 Prozent auf 60,88 CHF), Swiss Re (+ 1,27 Prozent auf 99,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,21 Prozent auf 32,53 CHF), Sika (+ 1,07 Prozent auf 227,40 CHF) und Swiss Life (+ 1,05 Prozent auf 557,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-1,97 Prozent auf 104,60 CHF), Geberit (-1,52 Prozent auf 453,00 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 21,87 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 98,90 CHF) und Sonova (-0,40 Prozent auf 226,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 439 847 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,672 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,79 zu Buche schlagen. Mit 6,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

