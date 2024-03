SMI aktuell: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,37 Prozent fester bei 11 680,36 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,264 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,100 Prozent fester bei 11 648,70 Punkten in den Handel, nach 11 637,05 Punkten am Vortag.

Bei 11 693,84 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 639,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2024, den Wert von 11 452,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 153,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 10 634,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,57 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 799,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,97 Prozent auf 548,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,76 Prozent auf 248,50 CHF), Lonza (+ 1,48 Prozent auf 533,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 42,22 CHF) und Nestlé (+ 0,77 Prozent auf 95,48 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Givaudan (-0,79 Prozent auf 4 034,00 CHF), UBS (-0,35 Prozent auf 28,25 CHF), Novartis (-0,30 Prozent auf 86,15 CHF), Richemont (-0,04 Prozent auf 134,70 CHF) und Alcon (-0,03 Prozent auf 74,74 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 104 780 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 252,821 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Life-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

