SMI-Handel aktuell: SMI schließt im Minus

Am Mittwoch schloss der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 11 144,88 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,264 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 11 160,37 Punkte an der Kurstafel, nach 11 146,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 191,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 121,05 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,021 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.11.2023, einen Stand von 10 740,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 154,11 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 20.12.2022, den Stand von 10 659,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 1,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 290,50 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 26,42 CHF), Swiss Re (+ 0,52 Prozent auf 96,46 CHF), Geberit (+ 0,52 Prozent auf 541,60 CHF) und Sonova (+ 0,29 Prozent auf 276,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Lonza (-1,54 Prozent auf 345,30 CHF), Partners Group (-1,02 Prozent auf 1 218,00 CHF), Logitech (-0,76 Prozent auf 80,52 CHF), Swiss Life (-0,38 Prozent auf 584,00 CHF) und Holcim (-0,24 Prozent auf 66,84 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 497 379 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 268,814 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at