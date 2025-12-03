XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nestlé-Investmentbeispiel 03.12.2025 10:04:23

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nestlé-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nestlé-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 76,60 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,055 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (79,00 CHF), wäre das Investment nun 1 031,33 CHF wert. Mit einer Performance von +3,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 202,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten