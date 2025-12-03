Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Nestlé-Investmentbeispiel
|
03.12.2025 10:04:23
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nestlé-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 76,60 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,055 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (79,00 CHF), wäre das Investment nun 1 031,33 CHF wert. Mit einer Performance von +3,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 202,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
02.12.25
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich in Grün: SMI steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)