SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nestlé-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nestlé-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 76,60 CHF. Bei einem Nestlé-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,055 Nestlé-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (79,00 CHF), wäre das Investment nun 1 031,33 CHF wert. Mit einer Performance von +3,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nestlé belief sich jüngst auf 202,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at