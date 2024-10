SMI-Handel aktuell: SMI schließt in der Gewinnzone

Am Montag ging der SMI nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 12 008,70 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,305 Prozent stärker bei 12 033,69 Punkten in den Montagshandel, nach 11 997,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 049,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 951,53 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Wert von 11 908,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 006,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 837,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,03 Prozent auf 133,50 CHF), UBS (+ 2,01 Prozent auf 26,94 CHF), Sonova (+ 0,70 Prozent auf 317,60 CHF), Logitech (+ 0,68 Prozent auf 73,58 CHF) und Roche (+ 0,62 Prozent auf 260,10 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-3,96 Prozent auf 110,30 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 4 389,00 CHF), Alcon (-0,87 Prozent auf 82,32 CHF), Partners Group (-0,82 Prozent auf 1 263,00 CHF) und Sika (-0,57 Prozent auf 263,70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 443 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,556 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

