Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI am Mittag

Um 12:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,41 Prozent auf 12 258,67 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,427 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 12 321,56 Punkte an der Kurstafel, nach 12 309,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 332,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 239,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 2,22 Prozent. Der SMI erreichte am letzten Handelstag September, dem 30.09.2025, den Stand von 12 109,42 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der SMI mit 11 836,00 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 11 792,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,57 Prozent auf 993,40 CHF), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 99,21 CHF), UBS (+ 0,20 Prozent auf 30,74 CHF), Alcon (+ 0,17 Prozent auf 59,84 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 154,65 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,20 Prozent auf 147,65 CHF), Richemont (-1,03 Prozent auf 158,95 CHF), Zurich Insurance (-0,91 Prozent auf 563,60 CHF), Nestlé (-0,77 Prozent auf 76,85 CHF) und Lonza (-0,72 Prozent auf 554,40 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 708 254 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 224,541 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

