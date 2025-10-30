SIX-Handel SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Am Donnerstag fällt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 12 261,32 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,432 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 12 289,55 Punkte an der Kurstafel, nach 12 314,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 258,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 314,93 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 2,20 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12 109,42 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 11 931,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der SMI einen Stand von 11 967,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 4,52 Prozent auf 96,70 CHF), UBS (+ 0,36 Prozent auf 30,71 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 59,80 CHF), Swiss Life (+ 0,14 Prozent auf 876,00 CHF) und Roche (+ 0,08 Prozent auf 260,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-2,73 Prozent auf 153,10 CHF), Lonza (-2,05 Prozent auf 554,00 CHF), Sonova (-1,48 Prozent auf 219,80 CHF), Nestlé (-1,36 Prozent auf 77,40 CHF) und Richemont (-1,30 Prozent auf 159,75 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 891 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 223,401 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

