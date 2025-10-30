Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 4 782,90 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 4 778,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 787,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 784,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 758,20 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,203 Prozent nach. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 30.09.2025, einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 4 518,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 367,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10,24 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 212,60 EUR), GSK (+ 1,77 Prozent auf 17,83 GBP), BP (+ 1,43 Prozent auf 4,48 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 5,71 EUR) und Rolls-Royce (+ 0,73 Prozent auf 11,68 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2,45 Prozent auf 27,45 EUR), Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 705,00 EUR), Nestlé (-1,30 Prozent auf 77,45 CHF), Diageo (-1,28 Prozent auf 17,33 GBP) und Rio Tinto (-1,14 Prozent auf 54,83 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 26 922 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 356,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at