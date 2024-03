SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich im Plus

Der SMI gewann zum Handelsende an Wert.

Schlussendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 0,73 Prozent nach oben auf 11 703,66 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,267 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,282 Prozent höher bei 11 651,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 618,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 650,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 779,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,343 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 428,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 132,60 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 10 792,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 4,30 Prozent auf 1 310,00 CHF), Lonza (+ 2,67 Prozent auf 523,20 CHF), Sonova (+ 2,61 Prozent auf 275,00 CHF), UBS (+ 2,22 Prozent auf 28,04 CHF) und Sika (+ 1,95 Prozent auf 272,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Roche (-2,55 Prozent auf 225,05 CHF), Zurich Insurance (-0,51 Prozent auf 485,60 CHF), Givaudan (+ 0,02 Prozent auf 4 102,00 CHF), Swisscom (+ 0,34 Prozent auf 533,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,34 Prozent auf 116,50 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6 069 362 Aktien gehandelt. Mit 253,712 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at