SMI-Handel aktuell: SMI zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Freitag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,74 Prozent stärker bei 12 035,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,270 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,487 Prozent auf 12 004,88 Punkte an der Kurstafel, nach 11 946,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 046,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 004,26 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,45 Prozent nach oben. Der SMI wurde vor einem Monat, am 17.04.2024, mit 11 231,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 11 310,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, wurde der SMI mit 11 437,78 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 7,74 Prozent. 12 046,39 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 6,77 Prozent auf 146,75 CHF), Swiss Re (+ 2,32 Prozent auf 110,15 CHF), Zurich Insurance (+ 1,19 Prozent auf 474,70 CHF), Roche (+ 0,85 Prozent auf 236,80 CHF) und Novartis (+ 0,83 Prozent auf 93,39 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Life (-4,44 Prozent auf 633,20 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 27,25 CHF), Partners Group (-0,59 Prozent auf 1 268,50 CHF), Holcim (-0,48 Prozent auf 78,06 CHF) und Alcon (-0,35 Prozent auf 80,60 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 852 856 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,732 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,45 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

