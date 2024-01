SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI mittags

Anleger in Zürich treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag gibt der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,72 Prozent auf 11 143,94 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,289 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,454 Prozent auf 11 173,36 Punkte an der Kurstafel, nach 11 224,37 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 11 142,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 216,35 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,544 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 10 964,81 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 10 783,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 057,39 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,50 Prozent auf 90,29 CHF), Nestlé (-0,23 Prozent auf 98,54 CHF), Swisscom (-0,35 Prozent auf 516,00 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 265,90 CHF) und UBS (-0,59 Prozent auf 25,23 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-2,40 Prozent auf 1 139,50 CHF), Lonza (-2,00 Prozent auf 343,60 CHF), Richemont (-1,82 Prozent auf 110,45 CHF), Logitech (-1,72 Prozent auf 77,92 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,59 Prozent auf 35,89 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 972 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at