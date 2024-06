SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Alcon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Alcon-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Alcon-Papier an diesem Tag bei 58,72 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 170,300 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.05.2024 13 681,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,34 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,82 Prozent angezogen.

Alcon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,56 Mrd. CHF. Das Alcon-Papier wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Alcon-Papiers wurde der Erstkurs mit 55,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at