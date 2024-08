SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Alcon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Alcon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,83 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,998 Alcon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 410,84 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Anteils am 26.07.2024 auf 83,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alcon eine Börsenbewertung in Höhe von 40,93 Mrd. CHF. Alcon-Papiere wurden am 09.04.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at