SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Alcon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Alcon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,587 Alcon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 076,90 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Anteils am 06.09.2024 auf 79,26 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,69 Prozent gesteigert.

Der Alcon-Wert an der Börse wurde auf 39,09 Mrd. CHF beziffert. Die Alcon-Aktie wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Alcon-Papiers wurde der Erstkurs mit 55,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at