SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Geberit-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Geberit-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Geberit-Aktie betrug an diesem Tag 316,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,163 Geberit-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2024 gerechnet (529,20 CHF), wäre das Investment nun 1 673,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67,36 Prozent.

Geberit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at