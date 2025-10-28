Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Lukrative Holcim-Investition?
|
28.10.2025 10:03:43
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Holcim-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,91 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,365 Holcim-Anteilen. Die gehaltenen Holcim-Anteile wären am 27.10.2025 308,01 CHF wert, da der Schlussstand 70,56 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +208,01 Prozent.
Der Börsenwert von Holcim belief sich zuletzt auf 37,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
|
Analysen zu Holcim AGmehr Analysen
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
