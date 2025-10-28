SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Holcim-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,91 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,365 Holcim-Anteilen. Die gehaltenen Holcim-Anteile wären am 27.10.2025 308,01 CHF wert, da der Schlussstand 70,56 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +208,01 Prozent.

Der Börsenwert von Holcim belief sich zuletzt auf 37,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at