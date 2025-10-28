Handel in Zürich: SMI mittags schwächer

Am Dienstag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 1,14 Prozent leichter bei 12 384,54 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,460 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,548 Prozent auf 12 458,95 Punkte an der Kurstafel, nach 12 527,59 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 480,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 382,75 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 11 929,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 914,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 237,97 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,54 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 0,50 Prozent auf 162,15 CHF), UBS (+ 0,36 Prozent auf 30,85 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,35 Prozent auf 159,40 CHF), Holcim (-0,26 Prozent auf 70,38 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,37 Prozent auf 59,26 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sika (-4,01 Prozent auf 161,75 CHF), Novartis (-3,62 Prozent auf 99,43 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF), Swiss Re (-1,19 Prozent auf 148,85 CHF) und Lonza (-1,18 Prozent auf 571,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 215 563 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 229,952 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at