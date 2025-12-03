Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
03.12.2025 10:04:23
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die Kühne + Nagel International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag bei 195,30 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investierten, hätten nun 5,120 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 823,09 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 02.12.2025 auf 160,75 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,69 Prozent verringert.
Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 19,24 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
