SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kühne + Nagel International-Papier bei 214,10 CHF. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,671 Kühne + Nagel International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 171,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 801,26 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 19,87 Prozent vermindert.
Insgesamt war Kühne + Nagel International zuletzt 20,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
