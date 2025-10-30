SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Partners Group-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 358,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,793 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 2 765,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 990,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176,54 Prozent gesteigert.

Partners Group wurde am Markt mit 25,67 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at