Zuversicht in Zürich: So steht der SLI aktuell

Am Donnerstag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,60 Prozent im Plus bei 2 119,78 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent leichter bei 2 105,27 Punkten in den Handel, nach 2 107,13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 103,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 121,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,20 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Wert von 2 012,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, stand der SLI bei 1 987,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der SLI bei 1 927,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 2,91 Prozent auf 7,60 CHF), VAT (+ 2,33 Prozent auf 382,50 CHF), Partners Group (+ 2,21 Prozent auf 969,60 CHF), UBS (+ 1,73 Prozent auf 36,43 CHF) und Julius Bär (+ 1,69 Prozent auf 61,42 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Novartis (-0,24 Prozent auf 107,70 CHF), Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 591,40 CHF), Logitech (-0,09 Prozent auf 84,54 CHF), Swiss Re (-0,08 Prozent auf 129,15 CHF) und Straumann (-0,06 Prozent auf 94,74 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 373 504 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,228 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at