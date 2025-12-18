Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Index-Performance im Fokus
|
18.12.2025 15:58:58
Zuversicht in Zürich: So steht der SLI aktuell
Am Donnerstag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,60 Prozent im Plus bei 2 119,78 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,088 Prozent leichter bei 2 105,27 Punkten in den Handel, nach 2 107,13 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 103,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 121,08 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,20 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Wert von 2 012,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, stand der SLI bei 1 987,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der SLI bei 1 927,26 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 2,91 Prozent auf 7,60 CHF), VAT (+ 2,33 Prozent auf 382,50 CHF), Partners Group (+ 2,21 Prozent auf 969,60 CHF), UBS (+ 1,73 Prozent auf 36,43 CHF) und Julius Bär (+ 1,69 Prozent auf 61,42 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Novartis (-0,24 Prozent auf 107,70 CHF), Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 591,40 CHF), Logitech (-0,09 Prozent auf 84,54 CHF), Swiss Re (-0,08 Prozent auf 129,15 CHF) und Straumann (-0,06 Prozent auf 94,74 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 373 504 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 273,228 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
10:00
|Partners Group to sell stake in Australian wind farm (EQS Group)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: SMI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Partners Group acquires The Hoxton Hotel in Poblenou, Barcelona (EQS Group)
|
18.12.25
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)