Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:10 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 13 062,67 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,164 Prozent auf 13 007,26 Punkte an der Kurstafel, nach 13 028,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 12 998,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 085,96 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,05 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 12 481,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der SMI 12 049,13 Punkte auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 11 638,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,38 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 957,60 CHF), Holcim (+ 0,85 Prozent auf 75,80 CHF), Logitech (+ 0,78 Prozent auf 85,28 CHF), UBS (+ 0,75 Prozent auf 36,08 CHF) und Nestlé (+ 0,72 Prozent auf 79,93 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-0,36 Prozent auf 167,55 CHF), Novartis (-0,19 Prozent auf 107,76 CHF), Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 173,25 CHF), Zurich Insurance (+ 0,03 Prozent auf 592,80 CHF) und Alcon (+ 0,09 Prozent auf 63,42 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 095 242 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,228 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

