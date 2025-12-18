Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SMI im Blick
|
18.12.2025 15:58:58
Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen
Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,46 Prozent auf 13 088,97 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,502 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,164 Prozent tiefer bei 13 007,26 Punkten, nach 13 028,62 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 093,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 998,22 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12 481,95 Punkte. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 12 049,13 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 11 638,91 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 12,60 Prozent aufwärts. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Partners Group (+ 2,21 Prozent auf 969,60 CHF), UBS (+ 1,73 Prozent auf 36,43 CHF), Sika (+ 1,08 Prozent auf 163,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 57,88 CHF) und Lonza (+ 0,99 Prozent auf 529,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Novartis (-0,24 Prozent auf 107,70 CHF), Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 591,40 CHF), Logitech (-0,09 Prozent auf 84,54 CHF), Swiss Re (-0,08 Prozent auf 129,15 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,06 Prozent auf 173,35 CHF) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 373 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,228 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
2025 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
