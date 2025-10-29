Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Investmentbeispiel
|
29.10.2025 10:04:44
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Kühne + Nagel International-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 213,30 CHF wert. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,882 Kühne + Nagel International-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kühne + Nagel International-Papiers auf 157,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 393,34 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26,07 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Kühne + Nagel International eine Börsenbewertung in Höhe von 18,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
