SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lonza-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Lonza-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lonza-Aktie an diesem Tag 105,13 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lonza-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 95,117 Lonza-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 545,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 51 838,65 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 418,39 Prozent angewachsen.

Der Lonza-Wert an der Börse wurde auf 37,75 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at