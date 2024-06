SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sonova-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sonova-Aktie an diesem Tag bei 223,51 CHF. Bei einem Sonova-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,447 Sonova-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,68 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 20.06.2024 auf 274,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,68 Prozent angezogen.

Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at