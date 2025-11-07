Sonova Aktie

Lohnende Sonova-Investition? 07.11.2025 10:04:27

SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Sonova-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sonova-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sonova-Aktie 229,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sonova-Aktie investiert, befänden sich nun 43,630 Sonova-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 402,27 CHF, da sich der Wert einer Sonova-Aktie am 06.11.2025 auf 215,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,98 Prozent.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 13,07 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sonova Holding AG

