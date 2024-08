SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sonova-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 234,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,274 Sonova-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sonova-Papiers auf 295,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 260,68 CHF wert. Mit einer Performance von +26,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at