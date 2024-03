SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Zum Handelsende standen Swiss Life-Anteile an diesem Tag bei 436,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 2,291 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 14.03.2024 auf 630,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 445,01 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 44,50 Prozent gleich.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 18,81 Mrd. CHF wert. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Swiss Life-Papiers bei 56,10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at