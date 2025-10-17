ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ABB (Asea Brown Boveri)-Investition im Blick 17.10.2025 10:03:56

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an diesem Tag 26,15 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,824 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 226,31 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 16.10.2025 auf 59,18 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 126,31 Prozent zugenommen.

Der ABB (Asea Brown Boveri)-Wert an der Börse wurde auf 108,81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ABB

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten