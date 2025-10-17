ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Investition im Blick
|
17.10.2025 10:03:56
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an diesem Tag 26,15 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,824 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 226,31 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 16.10.2025 auf 59,18 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 126,31 Prozent zugenommen.
Der ABB (Asea Brown Boveri)-Wert an der Börse wurde auf 108,81 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ABB
