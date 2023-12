SMI-Wert Alcon-Aktie: Hätte sich ein Alcon-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alcon-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Alcon-Papier bei 65,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Alcon-Aktie investiert, befänden sich nun 15,244 Alcon-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 65,72 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 001,83 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent.

Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 32,29 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie ging am 09.04.2019 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs der Alcon-Aktie bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at