Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Rentabler Alcon-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
SMI-Wert Alcon-Aktie: Wäre eine Alcon-Investition von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Alcon-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alcon-Aktie bei 59,16 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Alcon-Aktie investiert, befänden sich nun 16,903 Alcon-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 59,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 997,63 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 0,24 Prozent.
Alcon war somit zuletzt am Markt 29,19 Mrd. CHF wert. Alcon-Papiere wurden am 09.04.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|SMI aktuell: SMI klettert (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SMI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25