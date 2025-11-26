Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kühne + Nagel International-Anlage im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 230,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,434 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,31 CHF, da sich der Wert einer Kühne + Nagel International-Aktie am 25.11.2025 auf 157,45 CHF belief. Damit wäre die Investition um 31,69 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 18,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
