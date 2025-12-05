SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Sika-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57,98 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Sika-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,725 Sika-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 269,91 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 04.12.2025 auf 156,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 169,91 Prozent angezogen.

Sika wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,89 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at