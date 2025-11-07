SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Swiss Life-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swiss Life-Aktie bei 728,20 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,732 Swiss Life-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 880,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 090,09 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 090,09 CHF, was einer positiven Performance von 20,90 Prozent entspricht.

Am Markt war Swiss Life jüngst 24,80 Mrd. CHF wert. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at