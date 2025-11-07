Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Profitables Swiss Life-Investment?
|
07.11.2025 10:04:27
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Swiss Life-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swiss Life-Aktie bei 728,20 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,732 Swiss Life-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 880,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 090,09 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 090,09 CHF, was einer positiven Performance von 20,90 Prozent entspricht.
Am Markt war Swiss Life jüngst 24,80 Mrd. CHF wert. Das Swiss Life-IPO fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56,10 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.