Lukrativer Swiss Life-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Swiss Life-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 692,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,144 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,92 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 04.12.2025 auf 872,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 25,92 Prozent gestiegen.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,49 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag des Swiss Life-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Swiss Life-Anteils lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Life

