SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Swiss Life-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 692,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,144 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,92 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 04.12.2025 auf 872,40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 25,92 Prozent gestiegen.
Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,49 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag des Swiss Life-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Swiss Life-Anteils lag damals bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
