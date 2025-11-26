Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Investition
|
26.11.2025 10:03:57
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 510,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,959 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 141,04 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 25.11.2025 auf 582,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 14,10 Prozent.
Swisscom wurde am Markt mit 30,08 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
