Frühes Investment 17.11.2025 10:03:54

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen UBS-Einstiegs gewesen.

Am 17.11.2020 wurde die UBS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UBS-Anteile bei 13,18 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 758,725 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 429,44 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 14.11.2025 auf 30,88 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 134,29 Prozent gleich.

Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 96,49 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com

