Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

STOXX 50 im Blick 17.11.2025 09:29:01

Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 4 811,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,011 Prozent auf 4 806,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 806,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 813,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 804,33 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, einen Stand von 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 4 553,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, einen Stand von 4 264,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,90 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1,15 Prozent auf 41,19 GBP), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 208,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 1 739,50 EUR), UBS (+ 0,49 Prozent auf 31,03 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,27 Prozent auf 87,88 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-0,54 Prozent auf 229,10 EUR), UniCredit (-0,48 Prozent auf 64,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 544,20 EUR), Rolls-Royce (-0,45 Prozent auf 11,01 GBP) und RELX (-0,45 Prozent auf 31,12 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 049 705 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 338,802 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

